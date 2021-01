Ajax verlengt tussentijds met hoofdsponsor Ziggo

,,We zijn dankbaar dat Ziggo vertrouwen uitspreekt in onze samenwerking", zegt commercieel directeur Menno Geelen van Ajax. ,,Deze verlenging is een bevestiging van hun loyaliteit. De manier waarop onze hoofdsponsor zich richting ons opstelt in deze lastige periode is bewonderenswaardig.”



Ziggo staat niet alleen op het shirt van de Amsterdamse hoofdmacht, maar ook bij Jong Ajax. ,,We willen fans en onze klanten nog meer letterlijke en figuurlijke toegang tot Ajax geven", zegt directeur Marcel de Groot van telecomconcern VodafoneZiggo. ,,Nu we minimaal tot de zomer van 2023 blijven samenwerken, kunnen we - nadat we Covid-19 achter ons hebben gelaten - dat nog meer brengen.”



Trainer Erik ten Hag en aanvoerder Dusan Tadic presenteerden de contractverlenging met een Ajax-shirt met op de achterkant de naam VodafoneZiggo en het 'rugnummer' 2023.