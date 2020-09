Ajax vindt andere wapens: ‘Zal me worst wezen hoe we speelden’

Door Johan Inan



Of Henk Fraser het gevoel had dat zijn ploeg dé kans om Ajax pijn te doen had laten lopen? ,,Ja, dat had ik tegen elf man al, laat staan tegen tien man.” De trainer van Sparta had al snel door dat de zwaarste tegenstander geen schim was van de ploeg die met veel overtuiging en productiviteit door de oefencampagne denderde.