Ajax volgt filosofie Johan Cruijff en start opleidingstraject voor oud-spelers, eerste lichting bekend

Het is geheel volgens de filosofie van Johan Cruiff om oud-spelers aan de club te binden en commercieel directeur Menno Geelen is dan ook verheugd met het programma. ‘Directie, raad van commissarissen en onze achterban: we vinden het allemaal belangrijk dat er oud-Ajacieden rondlopen bij de club’, laat hij weten op de site.

,,Deze oud-spelers willen zich buiten het veld verder ontwikkelen. Wij willen hen goed op weg helpen en tegelijkertijd kunnen wij juist veel van hen leren. De ervaringen van een topsporter zijn uniek. Ik heb zelf gemerkt hoe fijn het werken is geweest met Edwin van der Sar”, aldus Geelen over de voormalige algemeen directeur.

De Jong speelde in totaal 277 voor Ajax, waarin hij 88 keer scoorde en 52 assists gaf. De Ridder kwam tussen 2003 en 2005 tot 35 duels in het rood-wit. Van Rhijn was 163 keer speler van Ajax en Zeeman kwam tussen 2013 en 2022 in totaal 119 keer in actie voor het vrouwenelftal van de Amsterdammers.