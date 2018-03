Ajax, voorheen een voetbalclub

Bij Ajax hebben ze wat nieuws bedacht. Althans, nieuw is relatief in dezen, want stiekem is het een regelrechte kopie van wat ze bij Manchester City al een tijdje hebben. Namelijk een zogenoemde The Tunnel Club.



Het idee is even simpel als tenenkrommend.



Pal naast de spelerstunnel in de Arena wordt een luxe restaurant gebouwd met een grote, glazen doorkijkwand. Sponsors kunnen daar lekker een vorkje prikken en van een glaasje chardonnay nippen, en nu komt het bijzondere: met uitzicht op de spelerstunnel!



Het is de bedoeling dat volwassen mensen straks vele honderden euro’s gaan betalen om gezellig een stukje zalm naar binnen te harken, terwijl Joël Veltman en Lasse Schöne iets verderop langs een glazen wandje lopen.



Een ‘stukje beleving’, heet dat in die kringen. Ook wel: ‘een stukje hospitality’. Een ‘uniek stukje business to business’, dames en heren.



Om dit werkelijk briljante idee te vieren, lanceerde Ajax deze week een gelikt promotie­filmpje. Dat filmpje moet u sowieso kijken. Het is hilarisch, maar vooral de briljante timing maakte het natuurlijk helemaal af.



Je verzint het haast niet. Ajax heeft net definitief zijn zoveelste titel verspeeld. Het chagrijn ­regeert bij de aanhang, en volkomen terecht. Ajax is de enige club van Europa die erin slaagt om, met veruit het hoogste budget van allemaal, vier keer op een rij geen kampioen te worden.



De supporters ­ergeren zich kapot aan al dat geld op de bank – en aan al die ellendige middelmaat op het veld.



En exact in die week, uitgerekend nu, op het toppunt van de crisis, ­lanceert Ajax met veel bombarie The Tunnel Club. Hoera! Hoezee! Ossenhaas vreten terwijl Donny van de Beek zijn broekje ­ophijst. Aapjes kijken in je nette pak. Brallend een selfie maken voor een glazen doorkijkwand.