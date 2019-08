Ajax wacht makkelijk potje, goalfestijn in Sittard en dribbelkoning Laursen

Vrijdagavond 20.00 uur: Vitesse - PEC Zwolle

Vitesse en PEC Zwolle trappen vrijdagavond de derde speelronde af. Voor Vitesse wacht een fijne ontmoeting, want van de 22 thuiswedstrijden tegen PEC Zwolle werden er slechts drie verloren. Het belooft een doelpuntrijk duel te worden. PEC Zwolle kwam deze eeuw in zeven van de negen wedstrijden met Vitesse in Arnhem tot scoren. Vitesse kwam dit kalenderjaar in de eredivisie in vijftien van de negentien wedstrijden minstens twee keer tot scoren. Alleen Ajax wist vaker het net te vinden.



Bryan Linssen zal met vertrouwen aan de aftrap verschijnen: zeven keer wist hij al tegen PEC Zwolle het net te vinden. Mocht PEC Zwolle willen winnen van Vitesse, moeten ze de bal niet te vaak aan Dennis Johnsen geven. Van de 124 balcontacten leed hij 50 keer balverlies. Eén speler doet het wat dat betreft in de eredivisie slechter: Hakim Ziyech (58). Toegegeven: Ziyech kreeg wel vaker de bal.