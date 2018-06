Ajax wacht pikant laatste uitduel: bezoek aan De Graafschap

De wedstrijd is pikant, omdat De Graafschap in 2016 de Amsterdammers met een 1-1 gelijkspel van de landstitel afhield. Het was de laatste speeldag en bij winst zou Ajax kampioen zijn, maar door de gelijkmaker van Bryan Smeets miste Ajax de titel. Omdat PSV op bezoek bij PEC Zwolle wel wist te winnen (1-3), ging de schaal naar Eindhoven. De Graafschap degradeerde alsnog via de nacompetitie, maar keert komend seizoen terug in de eredivisie.