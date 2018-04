Ajax wil niet meewerken aan kampioenswedstrijd van PSV

,,Als je naar onze kansen op de titel kijkt, dan was de uitslag van AZ tegen PSV erg belangrijk", erkende De Ligt. ,,Ik zal nooit opgeven maar het wordt nu erg moeilijk. We moeten zondag eerst zorgen dat PSV tegen ons geen kampioen wordt. Daarna moeten we hopen dat ze nog in twee duels punten laten liggen. Als dat niet gebeurt, dan moeten we onze wedstrijden blijven winnen zodat we minimaal tweede worden."

Ajax-trainer Erik ten Hag was tevreden over het spel van zijn team tegen Heracles Almelo, maar baalde van de gemiste kansen. ,,Het is jammer dat we het publiek niet hebben kunnen vermaken met meer goals, maar we hebben goed gespeeld. André Onana heeft niet één redding hoeven maken. Dat is een compliment waard richting de hele ploeg," zei Ten Hag na afloop. Volgende week gaat Ajax op bezoek bij PSV, dat bij winst kampioen van de Eredivisie wordt. ,,Natuurlijk willen wij dat feestje verstieren. Ik denk niet dat ik mijn spelers voor die wedstrijd hoef te motiveren. Dat zou betekenen dat we geen echte sportmensen zijn. Of PSV bang voor ons is? Dat denk ik wel, dat lijkt me ook logisch."