Ajax wint nu wel van Heracles en zet PSV op vijf punten achterstand

Ten Hag rekent zich nog niet rijk Erik ten Hag benadrukte na de thuiszege van Ajax op Heracles Almelo (3-0) dat de titelrace in de Eredivisie nog lang niet beslist is. ,,Het is pas februari”, zei hij voor de camera van ESPN. ,,We hebben nog heel veel wedstrijden te gaan.”

Ten Hag was tevreden over het spel van zijn ploeg. ,,Ik heb genoten”, zei hij. ,,Het veldspel was uitstekend en we kregen veel kansen, waar we er wel te weinig van hebben benut. Het enige dat ik mijn spelers kan verwijten is dat het slechts 3-0 is geworden.”