Ajax wint ruim van Curaçao dankzij de grote Rasmussen-show en kanonskogel Ihattaren

Met videoLandskampioen Ajax heeft het seizoen in stijl afgesloten op Curaçao. Team Curaçao werd afgelopen nacht met 5-1 verslagen. Grote man aan de kant van de Amsterdammers was de negentienjarige Christian Rasmussen.

Ajax werd in Willemstad gecoacht door Michael Reiziger, gezien het feit dat Erik ten Hag al met zijn werkzaamheden bij Manchester United is begonnen. Reiziger begon met zo'n beetje de sterkste elf die hij tot zijn beschikking had met veel basisspelers van de afgelopen weken in het elftal. Onder anderen Dusan Tadic, Lisandro Martínez en Edson Álvarez waren niet van de partij. Datzelfde gold voor de vertrekkende Noussair Mazraoui en ook Ryan Gravenberch.

Lees ook Dylan Timber en Jetro Willems met Team Curaçao in actie tegen Ajax

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na twintig minuten werd er volop gewisseld. Wie wél bleef staan, was Mohamed Ihattaren. Hij zorgde met een verwoestende uithaal voor de 1-1, nadat kort daarvoor - na 27 minuten - de 1-0 cadeau was gedaan door Ajax. Anass Salah-Eddine en Youri Baas verdedigden zeer slecht uit, waarna Curaçao kon profiteren. Het was Juninho Bacuna die de treffer voor zijn rekening nam en het enthousiaste publiek in Willemstad trakteerde op de eerste goal van de avond.

Volledig scherm Mohamed Ihattaren en Sontje Hansen. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Nadat Ihattaren dus tamelijk snel de stand weer in evenwicht had gebracht, was het op het restant van de avond de grote Christian Rasmussen-show. Nog voor rust maakte de jonge Deen zowel de 1-2 als de 1-3 namens de Amsterdammers tegen Curaçao, waar onder anderen Jetro Willems meespeelde. In de Curaçaose selectie troffen de Ajacieden ook Ar’jany Martha, de vleugelaanvaller die normaliter voor Jong Ajax speelt en dus tegen veel teamgenoten speelde.

Volledig scherm Christian Rasmussen. © Pro Shots / Jasper Ruhe

In de tweede helft kwam Brian Brobbey binnen de ploeg, maar het was wederom Rasmussen die de show stal. De Deen, het afgelopen seizoen goed voor zeven goals in 36 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, maakte de 1-4 en bepaalde vervolgens met een prachtig wippertje ook nog de eindstand op 1-5 met zijn vierde goal van de avond. Met veel dank dus aan Rasmussen sloot Ajax het seizoen af met een overtuigende zege.

De trip op Curaçao was onderdeel van een overeenkomst die Ajax in 2020 sloot met het Curaçaose toerismebureau CTB. Het eiland prijkt sinds die tijd ook op de mouw van de shirts van de club. Ajax-spelers gaven de afgelopen week bovendien diverse clinics.

Volledig scherm Steven Berghuis in duel. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Volledig scherm Christian Rasmussen. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Volledig scherm Brian Brobbey op weg naar het doel. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Volledig scherm Mohamed Ihattaren nam voldoende tijd voor de fans na afloop. © Pro Shots / Jasper Ruhe