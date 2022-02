Ajax zet ook Twente overtuigend opzij, Berghuis schittert in nieuwe rol en hattrick voor Haller

Ten Hag niet verbaasd over zijn spelers

Erik ten Hag is niet verbaasd dat zijn spelers voorlopig weinig last lijken te hebben van het vertrek van Marc Overmars, de directeur voetbalzaken die in opspraak is geraakt omdat hij voor langere periode vrouwelijke medewerkers van Ajax heeft lastiggevallen met grensoverschrijdend gedrag. ,,Zij moeten zich focussen op waar het om gaat. Zij moeten gewoon presteren op de groene mat. De rest is niet belangrijk. Natuurlijk weten ze wat er aan de hand is”, zei Ten Hag die afgelopen maandag samen met algemeen directeur Edwin van der Sar zijn spelersgroep over het vertrek van Overmars inlichtte. ,,Zij weten wat er leeft in de maatschappij en wat er bij Ajax aan de hand is. En ze weten hoe dit soort items in het nieuws komen.”



Ten Hag zag Ajax stroef beginnen tegen FC Twente. ,,Maar na de 1-0 van Davy Klaassen waren we los. Ik denk dat FC Twente met 5-0 aardig is weggekomen”, aldus de trainer, die Dusan Tadic voor de tweede competitiewedstrijd op rij een strafschop zag missen. ,,Maar als het weer belangrijk wordt, dan schiet hij ze er weer in”, zei de coach, die nog niet heeft besloten of Tadic de strafschoppen van Ajax blijft nemen. ,,Dat is nu niet aan de orde”, stelde Ten Hag. ,,Maar we hebben met Sébastien Haller, Klaassen en Steven Berghuis ook andere spelers die een goede strafschop kunnen nemen.”