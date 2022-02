Ajax zonder namen achter op de shirts: hoe zat het ook alweer?

Aangesla­gen Erik ten Hag reageert op wangedrag Marc Overmars: ‘Totaal verbijs­terd, dit is rampzalig’

Trainer Erik ten Hag wist niet wat hij hoorde toen bleek dat Marc Overmars ging vertrekken bij Ajax omdat de directeur voetbalzaken zich gedurende een langere periode schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. ,,Ik was totaal verbijsterd”, zei hij voor de bekerwedstrijd tegen Vitesse (5-0) voor de camera van ESPN. ,,Dit is rampzalig. Met name voor de gedupeerden, voor de vrouwen. Daar heb ik het moeilijk mee.”

10 februari