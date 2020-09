Aké stelt nieuwe doelen: 'Ik wil gaan pushen bij City en Oranje’

Tegen Polen en Italië wil Aké vechten voor een echte doorbraak in Oranje. Onder Dick Advocaat debuteerde hij, bij Ronald Koeman schurkte hij tegen het elftal aan. ,,Maar we hebben allemaal topspelers, de concurrentie is enorm. Dat is goed voor Oranje, maar ik wil wel gaan pushen bij City en bij Oranje. Ik ben altijd iemand geweest van het aangaan van challenges. Toen ik als jeugdspeler van ADO naar Feyenoord ging. Vervolgens toen ik van Feyenoord naar Chelsea ging. Daarna moest ik belangrijke beslissingen nemen. Blijf je bij de club, ga je ergens heen op huurbasis. Via Watford en Bournemouth heb ik de stap naar de top gezet. Manchester City is een geweldige stap. Ik kan op meerdere posities uit de voeten, net als bij Oranje.’’



Daar ontbreken Matthijs de Ligt en Daley Blind. ,,Ik kan spelen, de bondscoach beslist. Ja, een nieuwe bondscoach. We hebben allemaal een goede band met Dwight Lodeweges. We schrokken niet van het vertrek van Ronald Koeman, Barcelona was zijn droom en dat wist iedereen. Hoe de KNVB het nu gaat oplossen, weet ik niet. Dat is aan de directie.’’