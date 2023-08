Al in tweede eredivisieduel zakt Ajax defensief door de hoeven: ‘Dit kan niet als je voor titel wil spelen’

Jubilaris van Helmond Sport wacht nog op presentje van de club: ‘Ik heb er zo veel zien komen en gaan’

Een welverdiend presentje had hij nog niet gekregen, maar dat vond Arno Van Keilegom ook niet erg. De jubilaris van Helmond Sport had genoeg aan de 1-0 zege op FC Den Bosch in ronde 2 van de eerste divisie.