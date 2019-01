Algemeen directeur Berry van Gool vertrekt bij Willem II

Van Gool maakte in september 2013 de overstap van Van Lanschot Bankiers naar Willem II, dat op dat moment uitkwam in de eerste divisie. Afgelopen zomer kwam Van Gool onder vuur te liggen bij de raad van commissarissen (rvc). De rvc kwam unaniem tot de slotsom dat de algemeen directeur niet de man was om Willem II in de toekomst verder te helpen en wilde aanvankelijk met zachte hand afscheid nemen van Van Gool. Zover kwam het niet, maar nu is het vertrek van Van Gool alsnog aanstaande.