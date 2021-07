Alireza Jahanbakhsh: de nieuwe Berghuis, met het rugnummer van Jørgensen

Door Mikos Gouka



De Iraniër is nog niet speelgerechtigd voor de tweede voorronde van de Conference League en bovendien is de 27-jarige aanvaller nog niet wedstrijdfit. Misschien dat de oefenwedstrijd van zondag tegen PAOK Saloniki hem de eerste wedstrijdminuten kan opleveren. ,,We moesten wachten op de inkomsten uit de transfer van Steven Berghuis’’, zegt trainer Arne Slot. ,,Dus heeft hij een achterstand.’’



Want zelfs een relatief lage transfersom van om en nabij 1 miljoen euro, die uiteraard via een bonussysteem nog wel zal oplopen, kon Feyenoord vóór het vertrek van Berghuis niet op tafel leggen. Dat er vervolgens toch iemand van het kaliber Jahanbakhsh naar de Kuip is gehaald, is een knappe prestatie.