Allach keert terug als technisch directeur bij Vitesse

Labiel Heerenveen komt met de schrik vrij tegen tiental Willem II

16:36 Heerenveen toonde vanmiddag tegen Willem II maar weer eens over een bijzonder merkwaardige ploeg te beschikken (4-2). Na een grandioze eerste helft leidden de Friezen met 3-0, maar na rust was de ploeg van Jan Olde Riekerink onherkenbaar. Willem II knokt zich terug tot 3-2, maar moest zich in de slotfase met tien man tóch gewonnen geven.