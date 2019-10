‘Alle boeren zijn homo's’, maakt regenboogactie in voetbal nog steeds nodig’

John Blankenstein FoundationDe eredivisie en eerste divisie stonden afgelopen weekend volledig in het teken van de Coming Out Day. Van aanvoerdersbanden tot microfoons, overal kwamen de regenboogkleuren terug. Desondanks klonk bijvoorbeeld bij FC Utrecht-PSV het ‘alle boeren zijn homo’s’ vanaf de tribunes in de Galgenwaard.

,,Als je ziet wat er zaterdagavond in Utrecht is gebeurd... Dan blijkt deze actie dus nog steeds hard nodig te zijn’’, vertelt Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation. Die organisatie, vernoemd naar de in 2006 overleden oud-scheidsrechter en voorvechter van de homorechten in de sport, is een van de initiatiefnemers van de regenboogactie.

Volledig scherm Willem Janssen droeg tijdens FC Utrecht-PSV de regenboogkleurige aanvoerdersband namens de thuisclub. © BSR Agency

,,Het gaat ons er niet om dat we mensen uit de kast halen, maar wel dat we dit gelijk scharen onder alle vormen van uitsluiting en racisme’’, vertelt Blankenstein verder. ,,Zolang er nog steeds wordt gezegd dat homo’s wel tegen een grapje moeten kunnen... Zeggen we dat ook als er bij een zwarte speler oerwoudgeluiden worden gemaakt? Daar zit voor mij het grote verschil. Heel goed dat we inmiddels zeggen dat oerwoudgeluiden en bananenschillen uit den boze zijn, maar waarom is het dan wel normaal als supporters over homo’s zingen? Ik zie geen verschil in discriminatie.’’

Positieve reacties

Blankenstein is wel blij met hoe er over het algemeen is gereageerd op de actie. ,,We zijn kleinschalig begonnen en je hoopt natuurlijk dat dit dan almaar breder wordt opgepakt. Dat is nu gebeurd. Je ziet reacties op social media, die over het algemeen positief zijn. Natuurlijk heb je nog altijd de azijnpissers, maar die reageren altijd ergens negatief op, dus daar trek ik me niets van aan.’’

Het moet vooral bij één weekend blijven vindt Blankenstein. ,, We moeten dit niet vaker doen, dan wordt het echt zo’n opgedrongen iets. Dan is het effect ook weg. Rond de internationale Coming Out Day, afgelopen vrijdag, heeft het impact. Het zou wel leuk zijn als iemand spontaan een keer een regenboogaanvoerdersband omdoet of er ineens een regenboogvlag bij een stadion of amateurvereniging wappert.’’

Volledig scherm De regenboogband om de arm van Wout Brama, aanvoerder bij FC Twente. © BSR Agency

Johan Derksen