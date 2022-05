Alle ogen bij Feyenoord kunnen op Marseille: ‘Het wordt een wedstrijd die we nooit gaan vergeten’

FC Twente komt na 80 minuten met man meer niet langs rivaal Heracles, averij in jacht op Feyenoord

Heracles heeft hele goede zaken gedaan in de derby tegen FC Twente. De ploeg uit Almelo vocht met tien man knetterhard, pakte een punt (1-1) en is nu toch wel echt zeker van handhaving. Dat hield meteen een teleurstelling in voor de slecht spelende bezoekers, die dure punten verspeelde voor de strijd om plek drie.

30 april