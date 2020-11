Alleen Atlético langer ongeslagen dan Feyenoord, zes spelers scoorden vaker dan heel RKC

Willem II - VVV Venlo (zaterdag 18.45 uur)

• VVV Venlo won in totaal 7 keer op bezoek bij Willem II in de eredivisie (W7-G1-V8). Tegen geen enkele ploeg boekten de Limburgers zo veel uitzeges op het hoogste niveau als tegen de Tilburgers.

• Willem II won dit eredivisieseizoen pas 1 keer (W1-G2-V5). Alleen op 20 september thuis tegen Heracles Almelo werden de 3 punten gepakt (4-0). De Tilburgers wachten sindsdien 6 speelrondes op een nieuwe competitiezege (W0-G2-V4). De laatste keer dat Willem II 7 duels op rij niet won, was tussen september en november 2018 (8 op rij). Dit is de langste reeks zonder competitiezege van Willem II onder trainer Adrie Koster.

• Alleen topscorer Danilo (8 goals) maakte dit seizoen meer doelpunten dan Georgios Giakoumakis (7). De Griek maakte 6 van zijn 7 goals na rust. De enige speler die ooit meer dan 7 goals maakte namens VVV in de eerste 9 speelrondes van een seizoen was Hans Sleven in 1958/59 (8 goals).

Volledig scherm Opstelling VVV-Venlo. © AD Volledig scherm Opstelling Willem II. © AD

FC Groningen - Vitesse (zaterdag 20.00 uur)

• FC Groningen won zijn laatste 3 eredivisieduels met Vitesse. Groningen zette alleen in de eerste 6 onderlinge duels tussen 1971 en 1991 een langere reeks overwinningen (6) neer tegen de Arnhemmers.

• FC Groningen won dit seizoen al 4 van zijn 8 duels (W4-G1-V3). Het clubrecord voor aantal gewonnen wedstrijden na 9 speelronden op het hoogste niveau is 5. Dit werd het meest recent in het seizoen 2010/2011 bereikt.

• Vitesse won dit seizoen 7 van zijn 8 wedstrijden (W7-G0-V1). Alleen op 26 september op bezoek bij Ajax morsten de Arnhemmers punten (2-1 verlies). Vitesse won nog nooit eerder 7 van zijn eerste 8 wedstrijden in een seizoen. Vitesse staat na 8 duels op 21 punten. Vitesse ligt momenteel op koers om dit seizoen 89 punten te halen. Het clubrecord is 70 in het seizoen 1997/1998.

Volledig scherm Opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Opstelling FC Groningen. © AD

PEC Zwolle - FC Utrecht (zaterdag 21.00 uur)

• PEC Zwolle won slechts 1 in zijn laatste 13 ontmoetingen met FC Utrecht in alle competities (W1-G4- V8), een 4-3 thuiszege in de eredivisie op 3 februari 2019. In eigen huis verloor Zwolle slechts 1 van zijn laatste 7 eredivisieduels met FC Utrecht (W2-G4-V1), een 1-2 nederlaag op 23 oktober 2015.

• PEC Zwolle won dit seizoen pas 1 keer (W1-G4-V3). Alleen op 26 september thuis tegen Sparta Rotterdam pakte de ploeg van trainer John Stegeman de volle buit (4-0). Zwolle heeft zijn laatste 5 duels niet gewonnen.

• FC Utrecht bleef dit seizoen in zijn eerste 5 duels ongeslagen (W2-G3-V0), maar pakte vervolgens geen enkel punt meer. Zowel uit bij Heracles (4-1) als thuis tegen Ajax (0-3) werd verloren. Utrecht kreeg dit seizoen in 4 van zijn 7 wedstrijden een vroege tegengoal om de oren. Tegen VVV (8'), sc Heerenveen (4'), FC Twente (1') en Heracles (2') kwam de ploeg telkens vroeg op achterstand.

Volledig scherm Opstelling FC Utrecht. © AD Volledig scherm Opstelling PEC Zwolle. © AD

Ajax - Heracles Almelo (zondag 12.45 uur)

• Ajax en Heracles Almelo speelden 40 keer tegen elkaar in de eredivisie. Ajax won 27 keer, Heracles won 6 keer en 7 keer werd het gelijk. Heracles won 3 van zijn laatste 6 duels met Ajax. Van zijn eerste 34 ontmoetingen met Ajax won Heracles er ook 3.

• Ajax kan op 24 punten komen na 9 duels. Dat zou voor Ajax het hoogste aantal zijn in de eredivisie sinds 2006/2007 (ook 24). Vorig seizoen had Ajax na 9 speelronden 23 punten (W7-G2-V0).

• Heracles won dit seizoen alleen zijn openingsduel tegen ADO (2-0) en de wedstrijd tegen FC Utrecht (4-1) op 1 november. Heracles heeft zijn laatste 14 uitduels in de eredivisie niet gewonnen (W0-G5-V9). De laatste uitoverwinning van Heracles was op 20 september 2019 op bezoek bij FC Twente (2-3).

Volledig scherm Opstelling Heracles Almelo. © AD Volledig scherm De opstelling van Ajax © DPG Media

Sparta - ADO Den Haag (zondag 14.30 uur)

• Eerder dit seizoen bereikte ADO De Haag de 2e ronde van de KNVB-beker door Sparta in eigen huis na strafschoppen te verslaan. Op 28 oktober was doelman Luuk Koopmans de grote held aan de kant van ADO door diep in blessuretijd de 1-1 binnen te koppen. Tijdens de strafschoppenserie miste alleen Bart Vriends vanaf 11 meter.

• Sparta Rotterdam won afgelopen speelronde met 0-2 op bezoek bij RKC Waalwijk en boekte daarmee zijn 1e overwinning van dit seizoen (W1-G3-V4). Sparta verloor slechts 1 van zijn laatste 5 duels (W1-G3-V1). In deze periode verloren de Rotterdammers alleen op 1 november thuis tegen sc Heerenveen (1-4).

• ADO Den Haag verloor afgelopen speelronde thuis met 2-4 van FC Twente waarna trainer Aleksandar Rankovic door de club aan de kant werd gezet. Ruud Brood is inmiddels aangesteld als de nieuwe hoofdcoach. Voor trainer Brood is ADO na Helmond Sport, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, Roda JC, NEC en NAC Breda zijn 7e club in het Nederlandse betaald voetbal. Brood verloor nog nooit zijn 1e competitieduel met zijn nieuwe club (W2-G4-V0).

Volledig scherm De elf van ADO Den Haag. © DPG Media Volledig scherm Opstelling Sparta. © AD

Fortuna Sittard - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

• Vorig seizoen won Fortuna Sittard met 4-2 in eigen huis van Feyenoord op 6 oktober 2019. Voor Fortuna was dit de eerste zege van het seizoen na 9 speelrondes. Fortuna kan voor het eerst 2 thuiswedstrijden op rij winnen van Feyenoord in de eredivisie. Feyenoord won de laatste ontmoeting met Fortuna Sittard op 22 februari.

• Fortuna Sittard wacht na 8 duels (W0-G3-V5) nog op de eerste overwinning in dit eredivisieseizoen. Vorig seizoen boekte de club zijn eerste zege in de 9e speelronde tegen... Feyenoord (4-2).

• Sinds die 4-0 nederlaag bij Ajax in oktober 2019 is Feyenoord momenteel al 22 duels ongeslagen (W16-G6-V0). Alleen Ernst Happel (31 in 1969-1970) bleef ooit langer ongeslagen in de eredivisie vanaf het begin van zijn periode als trainer van Feyenoord dan Advocaat (22). In de hoogste divisies van alle Europese landen is op dit momenteel alleen Atlético Madrid (23) langer ongeslagen in competitieverband dan Feyenoord (22).

Volledig scherm Feyenoord © AD Volledig scherm Opstelling Fortuna Sittard. © AD

RKC - SC Heerenveen (zondag 16.45 uur)

• RKC en sc Heerenveen komen elkaar door het afbreken van het vorige seizoen voor de 3e keer op rij in Waalwijk tegen. Heerenveen won zijn laatste 6 uitduels met RKC Waalwijk in de eredivisie (doelsaldo 2-12). Het is de langste winstreeks ooit van de Friezen op het hoogste niveau bij een specifieke tegenstander.

• RKC is met slechts 5 doelpunten de minst trefzekere ploeg van dit seizoen. De 5 goals kwamen op naam van 5 verschillende spelers: Cyril Ngonge, Vitalie Damascan, Saïd Bakari, Finn Stokkers en Ola John. Er zijn in de eredivisie momenteel 6 spelers te vinden die in hun eentje al vaker scoorden dit seizoen dan heel RKC.

• Heerenveen leed vorige speelronde thuis tegen AZ (0-3) pas zijn 2e nederlaag van dit seizoen (W5-G1-V2). De Friezen verloren eerder dit seizoen verder alleen uit bij Ajax (5-1). Heerenveen (W5-G1-V2) kan voor de 2e keer in de clubgeschiedenis 6 van zijn eerste 9 wedstrijden van een seizoen winnen. Bij 13 van deze 16 doelpunten was er telkens minimaal 1 van de 'Veermannetjes' direct betrokken.

Volledig scherm Opstelling SC Heerenveen. © AD Volledig scherm Opstelling RKC. © AD

FC Twente - PSV (zondag 16.45 uur)

• FC Twente won op 12 mei 2013 voor het laatst in de eredivisie van PSV (3-1) en wacht sindsdien 12 competitieduels op een nieuwe zege op de Eindhovenaren (W0-G5-V7). Mark van Bommel speelde die wedstrijd zijn laatste profduel en werd na 71 minuten door scheidsrechter Danny Makkelie met rood van het veld gestuurd. Vorig seizoen eindigden beide duels tussen deze clubs in een gelijkspel.

• FC Twente pakte 17 punten uit de eerste 8 speelronden van dit seizoen (W5-G2-V1), het hoogste puntenaantal na 8 duels voor de club sinds 2012/2013 (21) onder Steve McClaren. Danilo is met 8 goals de topscorer van dit eredivisieseizoen. De Braziliaan maakte er in zijn eentje meer dan RKC Waalwijk (5) en Willem II (7) en even veel als ADO Den Haag (8) en FC Utrecht (8).

• PSV staat dit seizoen na 8 duels op 19 punten (W6-G1-V1). De vorige 3 seizoenen pakte PSV altijd minstens 23 punten uit zijn eerste 9 duels. PSV heeft dit eredivisieseizoen liefst 28 verschillende spelers gebruikt, minstens 4 meer dan elke andere ploeg.

Volledig scherm Opstelling PSV. © AD Volledig scherm FC Twente © AD

AZ - FC Emmen (zondag 20.00 uur)

• Op 25 november 1995 won FC Emmen voor het laatst in de competitie op bezoek bij AZ. De club won die dag in de Alkmaarderhout met 1-2 (eerste divisie). Tony Alberda en Michel van Oostrum scoorden voor Emmen. Silvan Inia was trefzeker voor AZ.

• AZ (W2-G5-V0) is samen met Feyenoord (W5-G3-V0) de enige eredivisieclub die nog ongeslagen is dit seizoen. De enige andere keer dat AZ ongeslagen bleef in zijn eerste 7 duels van een eredivisieseizoen was in 1980/1981, het jaar van het eerste landskampioenschap van de club. De ploeg van trainer Georg Kessler leed destijds in speelronde 25 tegen Ajax (0-1) de eerste en enige nederlaag van het seizoen (W27-G6-V1).

• FC Emmen (W0-G3-V5) wacht na 8 speelrondes nog altijd op zijn eerste zege van dit seizoen. Alleen in 2009/2010 (eerste divisie) en in 2004/2005 (eerste divisie) startte FC Emmen ooit zonder overwinning in zijn eerste 9 competitieduels van het seizoen.

Volledig scherm FC Emmen © AD Volledig scherm AZ © AD