Alleen Haaland kan veelvraat Gakpo bijhouden: de indrukwekkende cijfers van de PSV-aanvoerder

Met twee doelpunten en een assist speelde Cody Gakpo vanavond een grote rol in de makkelijke zege van PSV op FC Zürich ( 1-5 ). De 23-jarige aanvaller scherpte in Zwitserland zijn indrukwekkende statistieken nog maar eens verder aan.

Pak er een willekeurige statistiek bij wat aanvallers in Europa betreft en de kans is groot dat de naam van Gakpo opduikt. De PSV-aanvoerder is bezig aan een indrukwekkend seizoen, waarin hij al twaalf keer scoorde en tien assists gaf. Cijfers waar sommige spelers een heel seizoen over doen, maar Gakpo slechts tot begin oktober voor nodig had.

Volledig scherm Cody Gakpo na zijn tweede doelpunt tegen FC Zürich. © ANP / EPA

Om aan te geven hoe bijzonder de cijfers van Gakpo zijn, zegt één statistiek al voldoende: de PSV-aanvoerder is van alle spelers in de grootste zeven competities van Europa de enige die dit seizoen minimaal tien doelpunten én assists leverde. De weerstand is doorgaans in de eredivisie natuurlijk minder dan in pak hem beet de Premier League of La Liga, maar knap zijn de cijfers van Gakpo zonder meer.

Wanneer je het aantal goals en assists van Gakpo bij elkaar optelt (22) en dat vergelijkt met spelers in de rest van Europa, is er slechts één speler die met hem kan wedijveren: ene Erling Haaland, die gisteren nog twee keer scoorde voor Manchester City in de Champions League. Daarvoor had Haaland wel drie duels minder nodig dan Gakpo, 12 om 15. Neymar (20 treffers en assists), Lionel Messi (16) en Robert Lewandowski (14) vormen met Gakpo en Haaland de top vijf.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met zijn twee doelpunten tegen FC Zürich, kwam Gakpo bovendien wat betreft Europese doelpunten voor PSV (15) op gelijke hoogte met Romario, een legende van de Eindhovense club. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er in het verleden minder Europese duels werden afgewerkt dan nu.

Daarnaast had Romario (19) veel minder duels nodig voor zijn aantal doelpunten dan Gakpo (38). Op de eeuwige topscorerslijst van PSV in Europa hoeft Gakpo alleen Harry Lubse (18) en Willy van der Kuijlen (29) nog voor zich te dulden.

Bekijk hier al onze video's van de Europa League.