Alleen Mario Balotelli naar RKC was gekker geweest dan Burak Yilmaz naar Fortuna

met video Ajax en Borussia Dortmund akkoord: Sébastien Haller gaat contract voor 4 jaar onderteke­nen

Ajax is akkoord met Borussia Dortmund over de transfer van Sébastien Haller. De topscorer, die momenteel vakantie viert in Parijs, vliegt morgen al naar West-Duitsland om medisch gekeurd te worden en de overstap te voltooien. Hij ondertekent dan een contract van vier jaar.

22 juni