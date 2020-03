Alleen zomervoetbal biedt nog reddingsboei voor betaald voetbal

Door Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels



De persconferentie van Mark Rutte leidde vorige week nog tot volop vraagtekens, niet in de laatste plaats in de sport- en voetbalwereld. Dinsdagavond was de premier echter glashelder: tot 1 juni wordt er geen profvoetbal gespeeld, ook niet zonder publiek. Daarmee kan het eerste scenario dat de KNVB onlangs uittekende - spelen in mei en juni in lege stadions - hoe dan ook de prullenbak in. Verrassend is dat op zichzelf niet: een verlenging van de opgelegde maatregelen lag al dagen in de lijn der verwachting.