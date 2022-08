Alles bij Xavi Simons ademt puur voetbal

Transfer­soap: Sylla Sow vliegt op kosten De Graafschap naar Nederland, maar tekent bij Go Ahead Eagles

Er is een heuse soap ontstaan omtrent Sylla Sow (26). De aanvaller leek zaterdag een contract te tekenen bij De Graafschap, maar de Nijmegenaar liet iedereen in verbijstering achter door plots voor eredivisionist Go Ahead Eagles te kiezen.

29 augustus