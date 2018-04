Alles wat je moet weten over de bekerfinale

• Wie waarde hecht aan resultaten uit het verleden, geeft morgen weinig voor de kansen van AZ. De Alkmaarders fungeren de laatste jaren vooral als speelbal van Feyenoord. Van de laatste veertien ontmoetingen in alle competities, won AZ er maar één. De laatste vijf duels gingen kansloos verloren, doelsaldo vier voor en achttien tegen.



• Coach John van den Brom weet (als hij dit stukje leest) in ieder geval waar AZ voor op zijn hoede moet zijn: dode spelmomenten. Feyenoord scoorde dit bekerseizoen veertien keer, en liefst zeven van die treffers kwamen voort uit een vrije trap of corner.



• In het lijstje met finalisten komt Feyenoord met 17 finaleplaatsen op gelijke hoogte met PSV. Ajax (24) is buiten bereik, maar de Rotterdammers houden AZ wel ver achter zich. De nummer 3 in de eredivisie stond 7 keer in de eindstrijd, net zo vaak als FC Twente.

Feyenoord won de 'dennenappel' 12 keer, AZ stond vier keer te hossen op het ereschavot.



• Niet Wout Weghorst (16 goals), maar zijn maatje Alireza Jahanbakhsh (18) lijkt er met de topscorerstitel in de eredivisie vandoor te gaan. Ondanks een goal, prima partij en zege op Vitesse, kon je de teleurstelling woensdag bijna van zijn gezicht scheppen. In de beker staat Weghorst echter op eenzame hoogte. Met negen goals en drie assists staat de spits in beide lijstjes bovenaan. Na een gapend gat volgt Feyenoorder Steven Berghuis met vier goals en twee beslissende passes.



• Feyenoord speelt morgen op vertrouwde grond, en dat is dit bekerseizoen niet voor het eerst. Het 'balletje' van de Rotterdammers zat voor elke wedstrijd in de koker met thuisspelende teams. Nog opvallender is dat Feyenoord liefst 13 van de laatste 15 bekerwedstrijden in de Kuip speelde. Officieel is de club morgen trouwens de uitspelende ploeg.



