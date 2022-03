Almere City aan kop in vierde periode na zorgeloze zege in Maastricht

Met een kansenverhouding van 9-25 (5-13 op doel) kwam MVV nog goed weg met deze uitslag. Ilias Alhaft scoorde in de 39ste en 45ste minuut. Vooral het tweede doelpunt van de 25-jarige Rotterdammer die elf jaar bij Sparta speelde was erg fraai. In de extra tijd maakte spits Jonas Arweiler nog de 0-3 namens de ploeg van Alex Pastoor, die na een slechte start (drie nederlagen en daarna drie gelijke spelen) de weg omhoog heeft ingezet met de ambitieuze club uit Flevoland.



Almere City is door de goede serie inmiddels opgeklommen naar de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. In de vierde periode staat Almere City nu bovenaan met twaalf punten uit vier duels, twee punten boven Excelsior en drie boven FC Emmen. Die clubs wonnen de tweede en derde periodetitel, nadat ADO Den Haag met de eerste periodetitel aan de haal ging op 1 oktober. Deze clubs spelen in de play-offs om promotie als ze niet op de eerste of tweede plaats eindigen.



FC Emmen en FC Volendam staat nu eerste en tweede, Excelsior strijdt ook nog om directe promotie. Om 16.45 uur begint FC Emmen aan de thuiswedstrijd tegen Telstar.