Almere City neemt koppositie over van Cambuur ondanks ongekende keepersblunder

Zware knieblessu­re FC Twen­te-aanvaller Cerny: einde seizoen

20:09 Vaclav Cerny komt dit seizoen niet meer in actie. De buitenspeler van FC Twente heeft in het duel met Ajax een zware knieblessure opgelopen, zo heeft een scan vandaag uitgewezen. In verband met de privacy doet de club geen mededelingen over de precieze kwetsuur.