‘Als Frenkie voetbalt, komen er regenbogen van zijn voeten’

Video Blind: Écht geweldig hoe we deze zege er uitslepen

7:38 Daley Blind was een trots international na de winst van Oranje op Engeland (3-1) in de halve finale van de Nations League. ,,Het is toch echt geweldig hoe we deze zege er uitslepen", glunderde hij. ,,We zijn echt een team geworden. We lachen, maar knokken ook met z'n allen. Dat is prachtig.”