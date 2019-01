Alsof Jaap Stam al jaren bij PEC loopt

Door Johan Inan Als de eerste training in het idyllische Mijas in Zuid-Spanje erop zit en Kingsley Ehizibue op een bankje wacht op de geïnterviewde Darryl Lachman, loopt zijn nieuwe trainer langs. ,,Hey King, waar wacht je op? Tot jij ook eens geïnterviewd wordt? Dan kun je lang wachten jongen, want er is niemand die jou wil spreken hoor.” De verdediger giert het uit. Jaap Stam knipoogt, klemt zijn voetbalschoenen tussen zijn middel- en ringvinger en slentert de heuvel op, naar het hotel. Even eerder omhelsde de man die de Zwolse degradatiekandidaat naar de veilige haven moet loodsen verzorger Erwin Vloedgraven, die hier ook al als Bosjesman en grensrechter dienst heeft gedaan, van achteren tijdens de training. Zaterdagmorgen sloeg Stam na een ruim twee uur durende en doelpuntloze training een arm om spits en recordaankoop Mike van Duinen, die vanaf vanmiddag in Lennart Thy concurrentie krijgt.

Broodnodig

‘El’ (Eliano Reijnders), ‘Ken’ (Kenneth Paal) en ‘Ruub’ (Ruben Ligeon) klinkt het hier onder de kietelende Spaanse zon, alsof de opvolger van de in december ontslagen John van ‘t Schip al jaren de hoofdtrainer van PEC Zwolle is en zijn buurjongens van tactische instructies voorziet. Het gevoel is daardoor bij iedereen, werkelijk niemand uitgezonderd, heel goed. Dat is broodnodig voor de nummer zestien van de eredivisie, die voor de winterstop met doorzichtig en angstig voetbal steeds meer flirtte met de eerste divisie.



Een frisse, vertrouwde en veilige wind is dan ook bij lange na niet voldoende, want de klim die de slechtste club van 2018 moet maken na de komende oefenduels met Bundesligaclubs Nürnberg en Leverkusen en in aanloop naar een zwaar competitieprogramma, is met geen berg in de Sierra de Mijas te vergelijken. Maar Stam lijkt te beseffen dat hij deze week flink moet zaaien om straks minimaal twintig punten en zonder barrage een nieuw eredivisieticket te oogsten. Niet alleen door goed in de groep te staan, maar ook erboven met felle tactische instructies. Daarbij worden de contouren van zijn strijdplan langzaamaan zichtbaar, met backs die veelvuldig oversteken, ook om de vleugelspitsen veel meer aan de bal te krijgen.



Het zijn de eerste patronen en accenten die Stam er probeert in te slijpen om de eredivisiestatus van PEC overeind te houden en op den duur oude tijden met zijn geliefde club te laten herleven.