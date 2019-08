Altijd opstellen, zo’n cultheld als Mitroglou

Heracles - Vitesse

8:08 • Heracles won het meest recente eredivisieduel met Vitesse (3-2 op 16 maart), nadat de ploeg in slechts één van de vijftien voorgaande ontmoetingen zegevierde. • Vitesse kwam in de laatste tien eredivisieseizoenen telkens tot scoren in het uitduel met Heracles • Scheidsrechter: Jeroen Manschot