Amerikanen kunnen ADO voor zes miljoen overnemen, maar moeten snel betalen

Voor een club die wil aanhaken bij de Europese top ontbreekt het Ajax veel te vaak aan killersin­stinct

16 april ,,De beste ploeg ligt uit het toernooi”, stelden trainer Erik ten Hag en captain Dusan Tadic unaniem. Als dat al zo is, is dat na vier keer dezelfde conclusie tegen Italianen geen toeval meer. Het ontbrak de club die wil aanhaken bij de Europese top veel te vaak aan killersinstinct. Voor die analyse is nu alleen geen tijd. De Kuip wacht. ,,We zeiden al: er is hoe dan ook geen tijd om te vieren of te rouwen.”