Anderlecht denkt aan Jol als Cocu echt niet wil, Willems kan naar Newcastle

Over een kleine twee weken opent de winterse transferperiode, maar al ver voor 1 januari is het spel op de wagen. Mis in onze dagelijkse rubriek TransferTalk tot en met de laatste dag van januari niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Cocu nummer één voor Anderlecht

Phillip Cocu is nog steeds de voornaamste kandidaat om Hein Vanhaezebrouck op te volgen bij Anderlecht. Volgens Het Laatste Nieuws lopen de contacten tussen met de Belgische topclub echter nogal stroef omdat de 48-jarige ex-international na zijn ontslag bij Fenerbahçe volgend seizoen pas weer aan de slag zou willen. Met Frank Arnesen, ex-rvc PSV, als nieuwe technisch directeur hoop Anderlecht Cocu alsnog te kunnen halen om vanaf 1 januari te komen. Mocht dat niet lukken dan komt Martin Jol in beeld in Brussel.

Newcastle United wil Willems

Jetro Willems zet zijn loopbaan mogelijk voort in de Premier League. Newcastle United heeft een oogje op de oud-PSV-speler. Volgens de Daily Mail wil trainer Rafael Benitez de 24-jarige verdediger in januari naar Engeland halen. Willems, die ook gevolgd zou worden door AS Roma, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Eintracht Frankfurt, maar is daar niet verzekerd van een basisplaats.

Weigl bij Dortmund richting uitgang

Julian Weigl heeft zijn langste tijd gehad bij Borussia Dortmund, zo lijk het. De 23-jarige middenvelder komt niet voor in de plannen van Lucien Favre. Ondanks een nog doorlopen contract (tot 2021) wil Weigl in de winterstop vertrekken. AS Roma en Paris Saint-German zijn volgens Bild de voornaamste kandidaten om de international over te nemen.

Juventus aast op Ramsey

Juventus gaat werk maken van Aaron Ramsey, zo meldt Sky. De kampioen van Italië hoopt de 27-jarige middenvelder van Arsenal komende zomer transfervrij over te kunnen nemen. Ook Internazionale is geïnteresseerd in de international van Wales.

