André Onana keert na dopingschorsing en soap rond contract terug in Ajax-selectie

Ajax-trainer Erik ten Hag zal Onana tegen Go Ahead op de reservebank posteren. De ervaren Remko Pasveer, die de afgelopen weken een belangrijke schakel vormde in de (Europese) successen van de eredivisiekoploper, staat onder de lat.



Tot afgelopen februari was Onana de onbetwiste nummer 1 van de Amsterdammers, maar toen werd de inmiddels 25-jarige doelman geschorst vanwege dopinggebruik. In zijn urine was eerder dat seizoen het verboden middel furosemide aangetroffen. Onana verdedigde zich door te zeggen dat hij per ongeluk een plaspil van zijn zwangere vrouw had gebruikt, maar dat mocht niet baten.