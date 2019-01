André Onana, verliefd op Edwin van der Sar

Van Persie spiegelt zich aan Vidic als hij gestopt is

9 januari Onder perfecte omstandigheden heeft Feyenoord de korte trainingsweek in Marbella afgetrapt. Tijdens de middagtraining liet de technische staf ook publiek toe op het complex van het Marbella Football Center. Giovanni van Bronckhorst heeft liefst 29 spelers meegenomen naar de Spaanse kust. Robin van Persie is fit, de aanvoerder is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer.