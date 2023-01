Andries Noppert keept liever niet in oranje shirt: ‘Kan me voorstellen dat mensen er een beetje klaar mee zijn’

Noppert, die eerder al aangaf dat dit misschien wel hét moment is voor een transfer, hield zaterdagavond zijn doel schoon in Waalwijk en deed dat in een oranje tenue. Toeval? ,,Ik ben er zelf geen voorstander van en de club ook niet. We hebben aangegeven dat we liever in een andere kleur spelen, maar als dat niet geaccepteerd wordt, moet je dat accepteren. Gelukkig hoef ik er zelf niet te veel naar te kijken", zei de doelman van de Friezen.

,,Nee, ik heb het liever niet", herhaalde hij. ,,Al die poppenkast... Er wordt veel geschreven de laatste tijd dus ik kan me voorstellen dat mensen er af en toe een beetje klaar mee zijn. Als je me dan ook nog in het oranje zet...", zei Noppert, die verwacht dat de aandacht voor hem vanzelf wel een beetje weg zal ebben. ,,Het belangrijkste is dat ik ballen tegenhoud. Ik kan me ook voorstellen dat mensen er wat over gaan zeggen als ik een goal tegen krijg, maar dat is prima. Iedereen heeft een mening en dat mag ook. Helaas voor ons zat mijn collega aan de andere kant (Etienne Vaessen, red.) er ook lekker in.”