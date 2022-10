Andries Noppert voelt zich schuldig aan nederlaag Heerenveen tegen PSV: ‘Die bal moet ik hebben’

Weinig spektakel in duel tussen stuntploe­gen Go Ahead en Cambuur

Go Ahead Eagles en Cambuur, de twee ploegen die vorige week voor een geweldige stunt zorgden in de eredivisie, hielden elkaar vanmiddag in Deventer in evenwicht. En daar mocht de thuisclub zich na een overigens weinig spectaculair duel het meeste over beklagen: 0-0.

14:15