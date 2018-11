Andries Ulderink nieuwe trainer Ajax Cape Town

Feyenoord vestigt hoop op terugkeer Van Persie tegen PSV

28 november Robin van Persie kan zondag bij Feyenoord in de topper tegen PSV in de Kuip mogelijk zijn rentree maken. Volgens de Rotterdamse club is de 35-jarige aanvoerder op de weg terug. Hij miste de laatste twee duels door een blessure. ,,Van Persie zette deze week stappen in de goede richting, door delen van de training aan te sluiten bij de groep’', liet Feyenoord weten.