Arbiter Manschot mist loepzuivere penalty en gaat door het stof: ‘Zit er een vlieg in je oog?’

VideoArbiter Jeroen Manschot is vrijdagavond diep door het stof gegaan nadat hij FC Volendam een penalty had onthouden. Bij een 0-0 stand dacht hij dat NAC-doelman Roy Kortsmit de bal speelde in een duel met FC Volendam-aanvaller Samuele Mulattieri. Na het zien van de beelden wist Manschot echter meer dan genoeg: ,,Je ziet me er dicht bij staan dus je zou zeggen: “Joh, wat is dit? Zit er een vlieg in je oog?”.’

Manschot verscheen met een rotgevoel voor de camera van FOX Sports, zo zei hij. ,,Onwijs balen. Ik heb de beelden al tot in den treure gezien, maar het is hartstikke duidelijk. Ik beoordeel het gewoon compleet verkeerd", zo trekt de arbiter het boetekleed aan na de 3-0 zege van NAC op FC Volendam. Die uitslag klinkt alsof het besluit van de arbiter weinig invloed had, maar de overtreding op Mulattieri werd gemaakt bij een stand van 0-0 terwijl FC Volendam de betere kansen had.

In de rust zag Manschot de beelden en ging hij dan ook direct naar FC Volendam-coach Wim Jonk toe: ,,De spelers, de trainers: iedereen zou dan weten dat ik een fout heb gemaakt behalve ik. Ik kijk de beelden dus wel terug in de rust. Ik ben naar de trainer gegaan en zei tegen hem: “Je hebt er niks aan, maar ik mis een honderd procent penalty”. Daarna kwamen er nog wat strafschopmomenten en dan moet je ook je verantwoording nemen. Je mag niet compenseren, want dan maak je nog een fout’, aldus Manschot. FC Volendam kreeg echter nog wel een penalty van hem in de tweede helft. Deze miste Boy Deul.

,,Daar hebben wij niets aan", sprak Jonk over het feit dat Manschot door het stof ging: ,,Dit moet je in het veld zien. Ik denk dat iedereen dit ziet, alleen hij niet. Je hoort zelfs een klap. Volgens mij kan het niet veel duidelijker. Het is ook teleurstellend voor hem zelf, maar wij kopen er geen klote voor.”

NAC liep zodoende na rust met dank aan twee goals van Sydney van Hooijdonk uit naar een 3-0 zege. ,,Ik ga wel eens met een lekkerder gevoel naar huis. Je staat op het veld om alle beslissingen goed te nemen en in de wedstrijd ben ik overtuigd van mijn gelijk, dat Kortsmit op snelheid de bal speelt. Maar je ziet in de herhaling dat dit ruimschoots niet zo is. Je ziet me er dicht bij staan dus je zou zeggen “Joh, wat is dit? Zit er een vlieg in je oog?”. Maar ik beoordeel het gewoon compleet verkeerd.’

Volledig scherm Jeroen Manschot. © BSR Agency