Arbiters blij met VAR, die soms nog wel fout zit

Door Sjoerd Mossou

Eerst kwamen er wat cijfers voorbij op het beeldscherm van de KNVB Campus. De videoscheidsrechter (VAR) stuurde in de eerste competitiehelft 51 keer een scheidsrechter naar het beeldscherm, waarna een beslissing werd herroepen. In vijf van die gevallen ging dat volgens de KNVB-scheidsrechterscommissie aantoonbaar fout, zoals onlangs bij Fortuna Sittard - FC Groningen, toen Fortunees Jorrit Smeets onterecht rood kreeg.

Het is zo’n statistiek waar je op verschillende manieren naar kunt kijken: is één fout op de tien ingrepen nu veel of juist weinig? Bovendien zijn er méér relevante cijfers. Twee keer bleef de scheidsrechter ten onrechte bij zijn oorspronkelijke beslissing, ondanks een ‘call’ vanuit het videocentrum in Zeist (Voorbeeld: Bjorn Kuipers bij FC Utrecht - NAC). Negen keer werd een incident volgens de KNVB gemist door de VAR, of greep hij ten onrechte niet in, zoals bij de niet gegeven rode kaart voor Matthijs de Ligt bij PEC Zwolle - Ajax.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

,,We streven er uiteraard naar om de fouten eruit te halen, de VAR is nog altijd in ontwikkeling, maar helemaal foutloos zal het systeem nooit worden. Het blijft nu eenmaal mensenwerk’’, aldus scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. ,,Toch zijn we over de hele linie wel tevreden. Er worden aantoonbaar minder fouten gemaakt, het spel wordt eerlijker.’’

Aan het eind van het jaarlijkse wintertrainingskamp, sinds kort ‘gewoon’ in Zeist, blikten de Nederlandse scheidsrechters gisteren uitgebreid terug op het eerste volledige halfjaar met de VAR in de eredivisie. Ook nu bleek weer: ook met de videoscheidsrechter is er nog volop ruimte voor discussie en interpretatie. Van Egmond: ,,We zitten hier niet om fouten goed te praten, ook naar elkaar zijn we heel scherp en kritisch.’’