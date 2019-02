Arbitragecommissie behandelt zaak-PEC vanavond in Zeist

Eerst gaat de arbitragecommissie vanavond oordelen of zij de juiste instantie is om het verzoek van Zwolle te behandelen. Zo niet, is het aan Zwolle om te bekijken of ze nog andere juridische stappen willen ondernemen.



De KNVB had afgelopen week op verzoek van Ajax de wedstrijd verplaatst, zodat de Amsterdammers meer rust krijgen in de aanloop naar de return tegen Real Madrid op 5 maart in de achtste finales van de Champions League. Volgens de KNVB is het in het belang van het Nederlandse voetbal als Ajax zich optimaal kan voorbereiden op dat duel in de Spaanse hoofdstad.