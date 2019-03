Arie Haan: Ajax zal er vol in gaan tegen PSV

Gaat deze wedstrijd de kampioensstrijd beslissen?

,,Nee, dat denk ik niet. Alleen bij een winstpartij van PSV is het beslist. Maar je weet het natuurlijk nooit. Na deze wedstrijd moeten beide ploegen nog zeven duels spelen en een misstap is snel gemaakt. Het is voor Ajax zaak om te winnen, want anders is het over. Dan speel je alleen nog om de beker en de Champions League.”