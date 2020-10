Arjen Robben hersteld: rentree gloort tegen FC Utrecht

Twijfels na uitvallen Arjen Robben: ‘Ik zou vandaag nog stoppen’

14 september Arjen Robben viel gisteren geblesseerd uit in zijn eerste officiële wedstrijd die hij weer speelde namens FC Groningen, thuis tegen PSV (1-3). De aanvaller wil opnieuw terug knokken. Maar wat is wijsheid? Vier kenners over de vraag: hoe nu verder met Robben?