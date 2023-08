Arne Slot en Peter Bosz verwachten voetbalgevecht om Johan Cruijff Schaal: ‘Wordt een wedstrijd op 110 procent intensiteit’

Arne Slot en Peter Bosz verwachten vrijdag een felle, maar gelijkwaardige strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dat zeiden beide trainers vandaag in de persconferentie. De coaches bewonderen elkaars speelstijl en zien overeenkomsten tussen de manier van spelen van Feyenoord en PSV. Een favoriet durven ze niet aan te wijzen. Het ging vooral over één heilig woord: intensiteit.

Zowel Slot als Bosz gaven aan hun jongens fysiek goed voorbereid hebben op het nieuwe seizoen. Beide trainers eisen ‘honderd procent’ inzet van hun spelers, zowel op de training als in de wedstrijden. Een goede conditie is nodig voor de aanvallende speelstijl die zij hanteren, menen zij.

,,Bij elke oefening die wij doen, zit hij er zo kort op", vertelt PSV-aanvoerder Luuk de Jong over Bosz. ,,Ik houd daar van. Bij andere trainers zie je soms wel dat je oefeningen iets meer voor je plezier uitvoert, maar deze trainer wil dat alles op honderd procent gebeurt.”

Aanvoerder Gernot Trauner heeft woensdag de groepstraining bij Feyenoord hervat. De Oostenrijker, die een aantal maanden aan de kant stond met een knieblessure, deed delen mee van de oefensessie van coach Arne Slot. Het duel om de Johan Cruijff Schaal komt nog te vroeg voor de verdediger.

Bosz was op zijn beurt duidelijk. ,,Als jij naar school gaat en je doet niet honderd procent je best, dan zal het niet goed gaan. Dat is in het voetbal net zo. Anders heeft het geen zin om deze dingen te doen. Dan kan je beter binnen blijven.”

Slot, die veel overeenkomsten ziet tussen het spel van Feyenoord en PSV, deelt de mening van zijn collega uit Eindhoven. ,,Als je een speelwijze hanteert waarbij je hoog op de helft van de tegenstander wil afjagen, dan moet je honderd procent zijn. Dat moet gewoon met de juiste intensiteit en concentratie gebeuren, omdat je best wat risico’s neemt.”

Geen favoriet

,,Gezien de tegenstander die wij treffen, denk ik wel dat het een wedstrijd op 110 procent intensiteit gaat worden", antwoord Slot wanneer hem gevraagd wordt wie de favoriet is, zowel in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal als voor het kampioenschap. ,,Ik denk wel dat als je goed naar voren komt in deze wedstrijd dat het vertrouwen geeft voor het seizoen.”

Bosz vond het ,,totaal onbelangrijk en niet interessant” wie de favoriet is vrijdag. ,,Ongeacht hoe de wedstrijd tegen Feyenoord gaat verlopen, voel ik dat we een goed elftal hebben. Ik heb genoeg voorbereidingen gedraaid waarin het niet liep en dat we dingen misten, maar dat heb ik nu niet. Ik heb nu al het gevoel dat het een goed seizoen gaat worden.”

Gelijke speelstijl

,,Ik denk dat Peter (Bosz, red.) het Nederlands voetbal wel verblijd heeft met zijn manier van spelen”, begint Slot als hem gevraagd wordt naar de manier waarop de trainers naar elkaar kijken. ,,Ik denk dat we allemaal de periode van Ajax in Europa nog wel kunnen herinneren. Dat was mooi om te zien en kenmerkend voor de stijl van Bosz. Los van de prijzen, is dat misschien nog wel het mooiste dat je als trainer kan bereiken”, vervolgt Slot. ,,Dat iemand je naam noemt en iedereen weet waar het voor staat.”

Ook Bosz had lovende woorden over voor zijn tegenstander van vrijdag. ,,Ik heb vorig jaar met heel veel plezier naar Feyenoord gekeken. Ik ben een voetballiefhebber en ik kijk graag naar voetbal. Bij Feyenoord kijk ik altijd negentig minuten geconcentreerd omdat het mij boeit. Dat is een groot compliment.”

Het duel in de Kuip begint vrijdag om 20.00 uur. Feyenoord won in totaal vier keer de Johan Cruijff Schaal. Recordhouder PSV won de Nederlandse 'supercup’ al dertien keer, waaronder de editie van vorig jaar.

