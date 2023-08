Arne Slot en Peter Bosz zijn adepten van dezelfde school: ‘Guardiola ís Cruijff’

Bondscoach Vera Pauw wil duidelijk­heid over toekomst bij Ierland: ‘Mijn situatie is niet veranderd’

Het contract van Vera Pauw als bondscoach van Ierland loopt na het WK in Australië en Nieuw-Zeeland af en de Nederlandse trainer heeft nog geen duidelijkheid over haar toekomst. Bij een persconferentie voor de laatste groepswedstrijd op het WK gaf Pauw aan dat haar speelsters het verdienen om te weten waar ze aan toe zijn na het WK. ,,Mijn situatie is niet veranderd”, aldus Pauw.