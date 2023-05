Arne Slot en Spurs, de landstitel of Zerrouki in de Champions League? Bij Feyenoord is het een no-go area

met videoEen padelbaantje op het trainingscomplex, dat wil Arne Slot graag. ‘Ga eerst maar eens wat winnen’, kreeg de trainer te horen. Maar of het vanaf maandag kan worden aangelegd, daar wil niemand bij Feyenoord iets over horen. ‘Kampioensduel’ is een verboden woord.

Voor Arne Slot is de derby tegen Excelsior vooralsnog een wedstrijd als alle anderen. Alle journalisten die in de vooruitblik met de trainer op de wedstrijd in Kralingen over ‘kampioenswedstrijd’, ‘landstitel’ of ‘voetballen in de Champions League’ begonnen, werden meteen door een scherpe Slot gecorrigeerd. En ook het ‘daar is de Meistermacher’, dat uitgelaten klonk toen Slot zich naar zijn stoel in de perszaal spoedde, beantwoordde hij niet bevestigend. Want, zo zei Slot: ,,Feyenoord heeft nog helemaal niets.’’

Slot benadert de wedstrijd, die zondag alleen de landstitel kan opleveren als PSV een avond eerder faalt op Het Kasteel tegen Sparta, als een normale partij. Op wedstrijddagen vermijdt hij dan een blik op de klok op het moment dat het 13:13 uur is. Zoals hij dat altijd doet. Want die getallen zag hij als speler juist iets te vaak voorbij komen toen hij met PEC Zwolle ooit met RKC om de titel vocht in de eerste divisie. PEC, met Slot destijds als spelmaker, verspeelde die competitie een voorsprong van liefst twaalf punten op de Waalwijkers.

Dat is ook een van de redenen dat Slot een slag om de arm houdt. En waarom zou hij ook al praten over een landstitel, als de buit nog niet binnen is? Als Napoli speelt, stemt Slot zoals bekend vaak af op Ziggo Sport om te kijken naar de verrichtingen van de club die volgens hem oogstrelend voetbal speelt. Maar ook die voetbalmachine haperde de laatste weken nogal, al is de buit in Napels inmiddels binnen.

Dat laatste zal Feyenoord ook wel lukken, maar Slot loopt dus niet op de zaken vooruit. ,,Ik wil gewoon kampioen worden’’, zegt Slot. Waar en wanneer is onbelangrijk. ,,Nou ja, zo snel mogelijk, maar dat is logisch.’’

Veel supporters zouden het prima vinden als PSV nog van Sparta wint op zaterdagavond, waardoor de titel kan worden binnen gehengeld op Moederdag in een volle Kuip tegen Go Ahead Eagles. Slot denkt daar dus anders over. Dat er mogelijk al een vergelijkbare gekte zal zijn rond Woudestein, dat heeft Slot niet in de hand. In 2017 moest buschauffeur Jan de Rek bijna stapvoets naar het knusse stadion in Kralingen sturen omdat de aanhang van Feyenoord zich met fakkels massaal rond zijn voertuig hadden verzameld. Slot vertelde zich niets te kunnen herinneren van die beelden.

Overigens slaapt Feyenoord dit keer de avond voor de wedstrijd niet in een hotel, waar in 2017 de ploeg midden in het centrum van de stad verbleef en bij elke blik uit het raam geconfronteerd werd met de gekte. De spelersbus op weg naar Kralingen was destijds een soort moderne versie van de rattenvanger van Hamelen. Alles en iedereen sloot aan achter de touringcar. ,,Als die mensen daar zorgen dat onze bus stapvoets moet gaan omdat PSV op zaterdagavond punten heeft verspeeld, is het prima’’, zegt Slot. ,,Maar wij gaan er vanuit dat PSV deze competitie de laatste vier wedstrijden zal gaan winnen.”

Volledig scherm Feyenoord-trainer Arne Slot. © Pro Shots, Jan Kok

Excelsior was zes jaar geleden, op exact dezelfde datum, extra gemotiveerd omdat was uitgelekt dat Feyenoord Club Vie had afgehuurd. Dat horeca-etablissement heeft de deuren inmiddels gesloten. Of de koploper wel al ergens anders een claim heeft liggen om een feestje te vieren, is onbekend. ,,Er is niemand die bij mij is geweest omdat ik bij randzaken een beslissing moeten nemen. Ook niet over een feestje. Dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil bezig zijn met de wedstrijd. AZ verloor van Excelsior, FC Twente speelde er gelijk en Ajax gaf volop kansen weg tegen Excelsior in de eerste helft. Niets gaat vanzelf bij ons, we zullen echt goed moeten zijn. Daar ben ik mee bezig.’’

En na afloop ziet Slot dan wel hoe de stand van zaken is. Dat de Oostenrijker Gernot Trauner misschien wel de kampioenswedstrijd mist, dat aankoop Ramiz Zerrouki volgend seizoen meteen Champions League mag spelen, dat Slot zelf in gesprek zou gaan met Spurs? Het was allemaal vissen in een no-go area.

,,Wij moeten twee keer winnen. We hopen de eerste zege te behalen bij Excelsior. Hoe we de druk wegnemen. Door er niet constant over te spreken’’, zegt Slot. ,,Dat lukt. We staan al heel lang bovenaan.’’ En dat zal niet meer veranderen. Toch? ,,Nog vier wedstrijden’’, zegt Slot. ,,Maar dat heb ik nou al tien keer gezegd.’’

