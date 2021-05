Arne Slot haalt man die Feyenoord topfit moet maken uit België

,,Conditie bestaat uit vijf fitnesscomponenten: kracht, snelheid, uithouding, mobiliteit en coördinatie. Die zijn heel sterk met elkaar verbonden. Wat wij hier trachten te doen, is die vijf componenten zo veel mogelijk in de trainingen te integreren’', legde Swinnen eerder uit aan Het Laatste Nieuws. ,,In het voetbal was dat eigenlijk relatief nieuw. Vroeger stond het conditionele luik los van het voetbal. Je had een bosloop en nadien ging je trainen. Dat kan in het moderne voetbal niet meer. De basisconditie is het begin van alles, maar het echte verschil in een voetbalwedstrijd maak je in high intensity-momenten’. Dat zijn versnellingen en richtingsveranderingen aan meer dan 20 kilometer per uur. Het is leuk dat spelers dertien kilometer of meer in een wedstrijd kunnen lopen, maar als ze overal een stap te laat komen of elk duel verliezen, dan is dat nutteloos.’’