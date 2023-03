Arne Slot niet verrast door keuzes Ronald Koeman: ‘Als je bij een topclub goed presteert kom je in beeld’

Drie spelers van Feyenoord mogen dromen van een debuut in Oranje. Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Quilindschy Hartman zitten volgens trainer Arne Slot terecht in de voorselectie. Wie bij een topclub of koploper presteert, komt in beeld.

Met Wieffer, Geertruida en Hartman in de voorselectie van Oranje stapt Feyenoord zaterdagavond met de borst vooruit het veld op tegen FC Groningen. Trainer Arne Slot toonde zich in zijn nopjes met de de uitverkiezing van de twee verdedigers en de middenvelders, al betreft het dus een voorlopig selectie.

,,En die is ruim’', zegt Slot. ,,Ronald Koeman is recent bij ons langsgekomen en toen gaf hij al aan dat de voorselectie best veel namen zou bevatten. Het is aan de spelers om te laten zien dat ze ook tot de echte selectie kunnen gaan behoren. Als je bij een topclub goed presteert kom je in beeld bij een nationaal elftal. Vijf, zes maanden geleden hadden deze spelers daar nog niet van durven dromen, denk ik.’'

Feyenoord strijdt in maart nog op drie fronten met de status van koploper en dat is in de clubhistorie nog niet eerder voorgekomen. De Rotterdammers voelen zich uitstekend al was het optreden in Friesland midweeks tegen Heerenveen (0-1) zeker geen galavoorstelling van de kant van Feyenoord.

Mats Wieffer en Quilindschy Hartman vieren de overwinning op AZ.

,,Het spel van FC Groningen is beter geworden sinds wij daar in januari de uitwedstrijd wonnen. Ze hebben voldoende kwaliteit om hoger te staan dan waar ze nu staan’', zegt Slot, die Sebastian Szymanski weer bij de wedstrijdselectie heeft. ,,Ik ken Dennis van der Ree goed. Na de wedstrijd hebben we contact gehad. Daarna waren wij allebei druk. Als hij mij nodig heeft, mag hij altijd bellen. Behoudens deze week natuurlijk. Maar hij heeft het niet nodig.’’

Slot was blij dat Santiago Giménez en Danilo elkaar konden vinden in Friesland. De twee spitsen tekenden als maker en aangever samen voor de enige goal. De Mexicaan en de Braziliaan samen aan de start van een wedstrijd? Slot ziet het als een mogelijkheid. ,,Het is goed bevallen, maar eerder tegen AZ pakte het ook goed uit. Niet met een goal van die jongens maar wel eentje van Pedersen. Ze kunnen prima samenspelen. Ze hebben het weleens gevraagd. Of ik het een mogelijkheid vond om ze samen te laten spelen. Die mogelijkheid is er zeker, maar we hebben veel meer opties. Hoe we het exact gaan invullen. is ook afhankelijk van andere spelers.’’

Avondwedstrijd

Slot maakt zich niet al te druk om het drukke programma. ,,Verplaatsen is lastig. We zijn wel in contact geweest met autoriteiten. We hadden verleden week liever een dag eerder gespeeld in Sittard tegen Fortuna. We hadden tegen Heerenveen liever eerder op de avond gespeeld. Dat laatste kon niet vanwege de televisie-uitzending. Tegen Ajax spelen we om half drie een paar dagen na de thuiswedstrijd tegen Sjachthar. Daar hebben we niet gevraagd of we later op de avond mochten spelen. En volgende week spelen we thuis tegen Volendam om 20.00 uur. Dat is omdat elke club nou eenmaal een keer op zondagavond moet spelen op dat tijdstip. Dat komt nu niet zo slecht uit, al vinden de supporters half drie vast beter. Maar dan is het een avondwedstrijd en kunnen ze ons weer enorm helpen om die overwinning binnen te halen.’’