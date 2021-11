Arne Slot noemt Feyenoord titelkandidaat: ‘Zei ik dat? Dan heb ik me versproken’

,,Zei ik dat? Dan heb ik me versproken’’, lachte Slot toen er naar werd gevraagd. Om er vervolgens iets serieuzer op in te gaan. ,,Het is logisch als je bij een topclub werkt en het gaat goed dat deze vraag naar komt. Uiteindelijk staan we nu op een positie die er heel goed uit ziet. Op dit moment zijn we een concurrent van Ajax en PSV. Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat we met Zwolle strijden om de laatste plek.’’

Het is uiteraard pas november, maar Feyenoord heeft de minste verliespunten en ligt bijna op het schema van trainer Van Bronckhorst in het seizoen dat Feyenoord in 2017 de titel greep. ,,Deze vraag komt dan naar voren, het zou gek zijn als dat niet zo zou zijn. Dat is een compliment hoe we zijn begonnen. Maar er is een nieuwe competitie ontstaan omdat lege stadions anders is dan met publiek spelen. De komende weken moeten we zien hoe wij daar mee omgaan. De eerste aanzet tegen Zwolle was erg positief.’’

Feyenoord kende in een lege Kuip een probleemloze middag. ,,In de eerste helft ging het misschien wel makkelijker dan ik had verwacht, in de tweede helft was het wachten tot de scheidsrechter affloot.”

Feyenoord schoot uit de startblokken, stond binnen tien minuten met 2-0 voor en gooide de wedstrijd met nog twee treffers voor rust al definitief op slot. In de tweede helft lieten de Rotterdammers heel wat minder zien, al waren er nog wel kansen op meer doelpunten.

,,We maakten vier mooie goals en waren erg dominant", aldus Slot. ,,We leverden enorm veel energie dat was mooi om te zien. Het liefst scoor je ook in de tweede helft. Maar de tegenstander wilde de schade gaan beperken en daar heb ik begrip voor. We creëerden niet zo heel veel meer, al schoot Teixeira nog op de paal en kreeg Dessers in blessuretijd een kans. In een ideale wereld hadden we nog extra goals gemaakt, maar dat is niet gelukt. Gelukkig zijn we niet tegen een domme rode kaart of tegendoelpunt aangelopen. Uiteindelijk is dit gewoon een goed resultaat.”

,,Feyenoord-uit is altijd een moeilijke wedstrijd", zei de debuterende PEC Zwolle-coach Dick Schreuder. ,,In het begin ging het redelijk, daarna maken we domme fouten. Als we een goal tegen krijgen, is er een heel snelle teleurstelling. Daar moeten we aan werken. We spelen te veel terug, dat wil ik veranderen. Er zijn zoveel dingen waar we aan moeten werken en dat gaan we doen.” De 4-0-ruststand werd ook de eindstand, maar of dat de verdienste van de bezoekers was? ,,Ik heb in de rust gezegd dat ik geen hangende kopjes wil zien. In de tweede helft hebben we alleen maar tegengehouden. De tegenstander had er al vier gemaakt, dus dat is totaal anders.”