Arne Slot over interesse van Leeds United: ‘Ik heb het gelezen, maar ik heb op mijn telefoon nog niks gezien’

,,Wat ik net heb gedaan in de kleedkamer? Oh, een aai over de bol voor die jongens. In de rust was ik minder tevreden. We kregen in de eerste helft al genoeg kansen, maar als je voetbal en je spelers wil beoordelen moet je altijd de stand in acht nemen. We speelden op hun helft, maar zij komen twee keer in onze zestien en staan met 0-2 voor", zei Slot, die zijn team na 90 minuten nog steeds tegen die 0-2 achterstand aan zag kijken. ,,Als die 1-2 dan uitblijft heb je wel zoiets van: dit gaat hem niet meer worden voor ons. Alle aanvallers die ik had heb ik ingebracht, vanaf de rust eigenlijk al. We hebben alles uitgeprobeerd, maar het leek niet te mogen baten. Maar die jongens blijven altijd doorgaan, daar heb ik enorm veel bewondering en respect voor. In de extra tijd scoren we dan twee keer, maar in de vijf minuten na de 2-2 hadden we nog wel drie of vier kansen op de 3-2 die we niet maken.”