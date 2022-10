Arne Slot rekent op Legioen in bepalend duel met FC Midtjylland: ‘Publiek pakt vier tot zes punten voor ons’

Arne Slot denkt dat vooral de drie thuiswedstrijden in groep F beslissend zullen zijn om kwalificatie voor de knock-outfase te bereiken. De wedstrijd tegen FC Midtjylland in een afgeladen Kuip wordt er dan ook eentje waarin de Rotterdammers weer eens voor make or break staan, zoals Slot het zelf recent keurig omschreef. ,,Als we de groep willen winnen, moeten we drie punten pakken’', zegt hij.

Voor Europese overwintering is dat niet noodzakelijk, want plek drie betekent een vervolg in de Conference League. ,,Maar thuis moet je winnen en uit ergens een resultaat meepikken. Daarom is dat punt in Denemarken tegen FC Midtjylland ook belangrijk. We wonnen daar niet ondanks een 0-2 voorsprong, maar tijdens wedstrijd waren de Denen eigenlijk altijd de bovenliggende partij. Overigens zonder zelf veel kansen te creëren, maar dat deden wij ook niet.’’

Quote Het draait bij ons nog niet optimaal, we zijn nog zoekende, maar we staan wel bovenaan in de groep Arne Slot

Dat laatste euvel probeerde Slot te repareren met een wissel van het traditionele spelsysteem 4-3-3 naar 5-3-2. ,,Om zoveel mogelijk spelers in hun kracht te krijgen’', zegt Slot. Het werd zondag tegen FC Twente geen doorslaand succes. Of FC Midtjylland morgenavond omver wordt geblazen door de ongetwijfeld weer hectische sfeer in de Kuip, was de vraag. Slot rekent er bijna op. ,,Dit publiek pakt vier, vijf, zes punten per seizoen en dit is ook zo’n moment”, zegt hij. ,,Het draait bij ons nog niet optimaal, we zijn nog zoekende, maar we staan wel bovenaan in de groep. En als wij winnen, doen we echt goede zaken.’’

Volledig scherm Orkun Kökçü in het duel met FC Midtjylland. © AFP

Dat Oussama Idrissi er niet bij, is al langer bekend. De linkerspits heeft een hamstringblessure en Slot ziet hem pas na de jaarwisseling weer terug in wedstrijden. Slot voegde middenvelder Dermane Karim toe aan de selectie, de jonge Togolees doet het volgens de trainer goed in Feyenoord Onder-21. ,,En hij speelt interlands, scoorde zelfs laatst tegen Ivoorkust”, zegt Slot. Maar een basisplaats is nog ver weg voor de speler. Slot rekent op de vertrouwde namen, al wilde hij niet zeggen of Danilo of Santiago Giménez in de punt van de aanval komt te staan.

De trainer van Feyenoord had ook nog lovende woorden over voor keeper Justin Bijlow, die al heel het seizoen topfit is en ook weer steeds beter zijn draai begint te vinden. ,,Of hij goede zaken kan doen wat betreft Oranje, dat weet ik niet. Ik ben ook geen bondscoach. Maar ik hoor en lees wel van allerlei bondscoaches dat ze bij spelers vooral naar de grote wedstrijden kijken. Dat is onze wedstrijd tegen FC Midtjylland ook. Weliswaar niet in de Champions League, maar in de Europa League. Bijlow was zondag tegen FC Twente, toch ook een grote wedstrijd, prima. We gaan het zien. We zullen tegen deze Deense tegenstander beter moeten verdedigen dan vorige week in Herning. Maar nogmaals, ook toen kregen ze weinig kansen. Maar wij ook niet. Dat moet anders.’’

