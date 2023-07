Arne Slot rekent voorlopig nog niet op Gernot Trauner

Oranje Leeuwinnen zonder familie en vrienden naar andere kant van de wereld: ‘Dat vind ik wel moeilijk’

Een uitzwaaiwedstrijd is zelden zo letterlijk een uitzwaaiwedstrijd geweest als die van de Oranje Leeuwinnen, gisteravond in Kerkrade. Het WK in Nieuw-Zeeland en Australië is logistiek gezien een nachtmerrie voor familie en vrienden van de speelsters en zij blijven dan ook massaal thuis. ,,Als ik daar nu over nadenk, vind ik dat wel heel moeilijk.”